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Гинзбург назвал сроки возвращения Лукашова на площадку

Лидер «Прометея» получил травму на домашнем турнире

Баскетбол Суперлига
08:56
Гинзбург назвал сроки возвращения Лукашова на площадку
Денис Лукашов / Фото - ФБУ
Разыгрывающий «Прометея» Денис Лукашов травмировался в матче против «Запорожья» и пропустил следующие два поединка команды из Каменского на «Кубке Прометея».

После последнего матча команды на турнире главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью пресс-службе клуба назвал сроки возвращения капитана на паркет.

«Надеемся, Денис будет готов через 4-5 дней. Он очень важен дня нас, так же как и Шон, как и Александр Беликов. Все они важны для нас. В ближайшее время мы надеемся, что Денис присоединится к команде».


В минувшем сезоне Лукашов сыграл в 46 матчах Суперлиги, набирая в среднем 9,0 очка, 3,3 подбора и 5,2 передачи за игру, и помог «Прометею» завоевать первое в истории клуба чемпионство.

В квалификации баскетбольной Лиги чемпионов «Прометей» стартует 14 сентября матчем против болгарского «Левски».

Ранее президент «Прометея» Владимир Дубинский объявил о переходе американского форварда Антонио Кэмпбелла.
Владимир Кириченко
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Теги

Денис Лукашов Прометей Ронен Гинзбург

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