Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Гинзбург не выведет «Прометей» на матчи финальной серии Суперлиги
У израильского специалиста договоренность с клубом из Каменского
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУИзраильский специалист Ронен Гинзбург не будет стоять у руля «Прометея» во время матчей финальной серии украинской Суперлиги.
Об этом тренер сообщил на пресс-конференции после четвертого матча серии с «Днепром» (86:79), по итогам которого команда из Каменского впервые в истории вышла в финал национального первенства.
«К сожалению, сегодня вечером я вынужден покинуть команду и продолжить работу с национальной сборной Чехии. Это то, о чем мы договорились перед моим приездом сюда. Мы думаем о будущем. Даже сегодня меня тут не должно было быть, но я договорился с чешской Федерацией и они разрешили мне задержаться. Я покидаю команду с сильным характером, которая играет в хороший баскетбол, с сильными ассистентами, которые могут проделать качественную работу. Конечно же, я буду следить за играми. Когда я ехал в Украину, я не думал, что я буду так наслаждаться своим временем тут. Я ничего не знал об этом клубе, я счастлив, что я принял это решение и в будущем мы будем еще лучше».
Напомним, по ходу регулярного чемпионата Гинзбург сменил на тренерском мостике команды Виталия Черния, который был отправлен в отставку.
Израильтянин продолжит работу со сборной Чехии, которая сыграет в олимпийской квалификации к Играм-2020.
Второй финалист определится 6 июня в решающем, пятом, матче между «Киев-Баскетом» и «Запорожье». В последнем матче команда из столицы потерпела поражение.
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