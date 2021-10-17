Гинзбург: «Играли против одной из лучших команд по защите в Лиге чемпионов»
Гинзбург: «Поверьте, мы будем проигрывать»
Специалист рассказал о победе над «Тернополем»
Ронен Гинзбург / Фото: Прометей
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург высказался о победе над «Тернополем» (82:71).
«Тяжелая победа. Уважение к «Тернополю». Они играли очень агрессивно и качественно, не так как в прошлых матчах. Мы знали, что у нас будут тяжелые матчи в этом сезоне.
Поверьте, мы будем проигрывать. Считаю, что решили исход в третьей четверти, когда позволили сопернику набрать 4 очка. Это привело к итоговой победе».
Напомним, ранее Гинзбург заявил, что у «Прометея» костяк составляют украинцы.
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