Гинзбург: «С «Опавой» мы выступили хорошо и проявили характер»

Ронен Гинзбург / Фото: prometeybc.com

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал пресс-службе клуба результат матча квалификации Лиги чемпионов с «Опавой» (100:78):



На данный момент Шон Эванс лучший центровой по игре в защите. Он прекрасен и в нападении. У нас есть определенные проблемы в этом амплуа. И нам нужно их решать.

Я пока не изучал следующего соперника, все-таки больший фокус был на «Опаве». Уверен, что команда обладает хорошим подбором игроков и предстоящая игра будет непростой.