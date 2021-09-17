«Прометей» в финале квалификации Лиги чемпионов встретится с российской «Пармой»
Гинзбург: «С «Опавой» мы выступили хорошо и проявили характер»
После победы над «Опавой» «Прометей» в финале квалификации Лиги чемпионов встретится с «Пармой»
Ронен Гинзбург / Фото: prometeybc.com
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал пресс-службе
клуба результат матча квалификации Лиги чемпионов с «Опавой» (100:78):
Ребята показали тот баскетбол, который я хотел видеть. Я знаю «Опаву», у них уникальный стиль, которым обладают немногие команды в Европе. Думаю, мы хорошо выступили и проявили характер.
На данный момент Шон Эванс лучший центровой по игре в защите. Он прекрасен и в нападении. У нас есть определенные проблемы в этом амплуа. И нам нужно их решать.
Я пока не изучал следующего соперника, все-таки больший фокус был на «Опаве». Уверен, что команда обладает хорошим подбором игроков и предстоящая игра будет непростой.
Напомним, что в финале отбора команда из Слобожанского сыграет с российской «Пармой».
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