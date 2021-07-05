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Главный тренер «Днепра» назвал 29-летнего игрока «Запорожья» самым прогрессирующим в сезоне

Дмитрий Болдаев дал большое интервью
Баскетбол Суперлига
19:40
Главный тренер «Днепра» назвал 29-летнего игрока «Запорожья» самым прогрессирующим в сезоне
Дмитрий Болдаев / Фото: bcdnipro.com

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев назвал центрового «Запорожья» Дмитрия Тихонова самым прогрессирующим игроком сезона в Суперлиге:

«Для меня самый большой прогресс сезона – это Дима Тихонов. Я хорошо с ним знаком. Человек в этом сезоне показал всей лиге очень серьезный уровень, учитывая то, как он проводил предыдущие сезоны. Он был теневым роликом, а сейчас с ним все считались».

В прошлом сезоне Тихонов в среднем за игру набирал 9,5 очков и собирал 6,3 подборов. 29-летний центровой помог «Запорожью» сенсационно выйти в финал Суперлиги.

Видео полного интервью Дмитрия Болдаева


Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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