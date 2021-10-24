«Прометей» не заметил «Химик» в центральном матче тура
Главный тренер «Днепра»: «Желанию бороться не научишь, если у тебя нет сердца»
Дмитрий Боладаев – о поражении команды в матче с «Кривбассом»
Главный тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал сенсационное поражение от «Кривбасса» (71:82) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Поздравляю «Кривбасс» с победой. Они смогли найти в себе силы после поражений сыграть хорошо и агрессивно с первых минут. К сожалению, мы пока не получили заряд бодрости. Начали вяло, не бежали вперед. Как только начали играть с энергией, с которой можем. вернулись. Во второй половине сыграли ровную игру, выиграли обе четверти. Знаем над чем работать.«Днепр» потерпел второе поражение кряду.
Но желанию бороться не научишь, если у тебя нет сердца, если нет характера перебороть себя в начале игры, играть так же жестко в ответ. Этому не учат в школе, институте, тренер этому не научит. Надо просто заставить себя бороться с первых секунд. Это мы делали во второй половине. Хорошо, что ребята не опустили руки. Нашлись люди, которые захотели играть».
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