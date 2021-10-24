Главный тренер «Днепра»: «Желанию бороться не научишь, если у тебя нет сердца»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал сенсационное поражение от «Кривбасса» (71:82) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

Но желанию бороться не научишь, если у тебя нет сердца, если нет характера перебороть себя в начале игры, играть так же жестко в ответ. Этому не учат в школе, институте, тренер этому не научит. Надо просто заставить себя бороться с первых секунд. Это мы делали во второй половине. Хорошо, что ребята не опустили руки. Нашлись люди, которые захотели играть».