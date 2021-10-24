«Мавпы» прервали серию поражений, обыграв «Кривбасс»
Главный тренер «Тернополя» – о победе над «Мавпами»: «Наверное, худшая игра по качеству баскетбола в нашем исполнении»
Дмитрий Забирченко – о прошедшем матче Суперлиги
Дмитрий Забирченко / фото - ФБУ
«Тернополь» не без проблем обыграл «Черкасских Мавп» в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги. Главный тренер «Тернополя» Дмитрий Забирченко подвел итоги этой встречи.
«Наверное, худшая игра по качеству баскетбола в нашем исполнении. Думаю, Максим Михельсон тоже согласится, что сегодня был баскетбол очень низкого качества. Тяжело играть через день. Возможно, именно из-за этого сегодня был такой баскетбол. Впервые в сезоне мы не проиграли подбор. Впервые в сезоне отзащищались достаточно хорошо. Но этот баскетбол защитного плана мне больше импонирует. Не знаю, нравится ли он болельщикам.
Для меня лучше выиграть 57:55, чем проиграть «Будивельнику» со счетом 90:92. До этого были игры с 96-98 пропущенных очков. Хочу, чтобы игроки понимали, что одну игру можно выиграть за счет нападения, но серия или чемпионство достигаются только защитой. Надеюсь, они это понимают нам нужно еще очень много работать, вливать нового игрока в наши схемы, чтобы на автомате выполнять мои требования. Пока что нет этого взаимодействия, но каждый раз мы его улучшаем. Надеюсь, будем еще лучше».
Напомним, в параллельном матче «Киев-Баскет» обыграл «Будивельник».
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