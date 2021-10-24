Главный тренер «Тернополя» – о победе над «Мавпами»: «Наверное, худшая игра по качеству баскетбола в нашем исполнении»

Дмитрий Забирченко / фото - ФБУ

«Тернополь» не без проблем обыграл «Черкасских Мавп» в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги. Главный тренер «Тернополя» Дмитрий Забирченко подвел итоги этой встречи.

Для меня лучше выиграть 57:55, чем проиграть «Будивельнику» со счетом 90:92. До этого были игры с 96-98 пропущенных очков. Хочу, чтобы игроки понимали, что одну игру можно выиграть за счет нападения, но серия или чемпионство достигаются только защитой. Надеюсь, они это понимают нам нужно еще очень много работать, вливать нового игрока в наши схемы, чтобы на автомате выполнять мои требования. Пока что нет этого взаимодействия, но каждый раз мы его улучшаем. Надеюсь, будем еще лучше».