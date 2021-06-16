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Главный тренер «Вашингтона», где играет украинец Лень, покинет свой пост в межсезонье
Стороны не смогли прийти к договоренности
Скотт Брукс / фото - Getty Images
Главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс покинет свой пост в межсезонье. Как сообщил инсайдер Эдриен Войнаровски, стороны не смогли прийти к договоренности.
Контракт 55-летнего тренера истек после вылета «Уизардс» в первом раунде плей-офф от «Филадельфии» (1:4). Брукс возглавлял «Вашингтон» с 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате столичный клуб занял 8-е место, совершив впечатляющий рывок в последние месяцы сезона.
Напомним, что за «Вашингтон» выступает украинец Алексей Лень.
Сегодня, 16 июля, Алексею исполнилось 28 лет.
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