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Главный тренер «Вашингтона», где играет украинец Лень, покинет свой пост в межсезонье

Стороны не смогли прийти к договоренности
Баскетбол Украинские легионеры
20:27
Главный тренер «Вашингтона», где играет украинец Лень, покинет свой пост в межсезонье
Скотт Брукс / фото - Getty Images

Главный тренер «Вашингтона» Скотт Брукс покинет свой пост в межсезонье. Как сообщил инсайдер Эдриен Войнаровски, стороны не смогли прийти к договоренности.

Контракт 55-летнего тренера истек после вылета «Уизардс» в первом раунде плей-офф от «Филадельфии» (1:4). Брукс возглавлял «Вашингтон» с 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате столичный клуб занял 8-е место, совершив впечатляющий рывок в последние месяцы сезона.

Напомним, что за «Вашингтон» выступает украинец Алексей Лень.

Сегодня, 16 июля, Алексею исполнилось 28 лет.

Ранее XSPORT подвел итоги выступления баскетболиста в сезоне НБА 2020/21.

Антон Кривенко
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Теги

Алексей Лень Вашингтон Уизардс

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