«Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Чикаго», «Финикс» разобрался с «Индианой»

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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бостон Селтикс 111:99 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 109:116 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс 103:87 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Финикс Санс 94:112 Окончен
02:30 Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз 96:138 Окончен
03:00 Майами Хит - Атланта Хоукс 124:118 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Кливленд Кавальерс 109:114 Окончен
05:00 Мемфис Гриззлис - Даллас Маверикс 85:112 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс 126:114 Окончен
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16:00 БК Тернополь - БК Одесса 78:73 Окончен
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01:30 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 96:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Портленд Трэйл Блэйзерс 110:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс 120:105 Окончен
03:00 Майами Хит - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс 102:107 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:112 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Клипперс 101:94 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 133:96 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Орландо Мэджик 108:92 Окончен
20:00 Детройт Пистонс - Финикс Санс 108:135 Окончен
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13:00 Харьковские Соколы - Будивельник 73:81 Окончен
14:00 БК Запорожье - Николаев 73:72 Окончен
14:00 Днепр - Черкасские Мавпы 87:66 Окончен
16:00 Прометей - Кривбасс -:- Перенесен
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01:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
19:30 Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
22:30 Мемфис Гриззлис - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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19:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

«Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Чикаго», «Финикс» разобрался с «Индианой»

«Филадельфия» обыграла «Бостон», «Атланта» уступила «Майами»
Баскетбол НБА
15 января 08:00
«Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Чикаго», «Финикс» разобрался с «Индианой»
Фото: AP

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Орландо» 109:116 (36:35, 27:26, 28:27, 18:28)

«Шарлотт»: Болл (23 + 8 передач), Бриджес (20), Розир (19 + 8 подборов + 6 передач), Хэйворд (18), Пламли (10 + 10 подборов) – старт; Макдэниэлс (7), Смит (4), Коди Мартин (4 + 7 подборов), Вашингтон (4).

«Орландо»: Ф. Вагнер (19 + 7 передач + 5 потерь), Харрис (18), Р. Лопес (10), Энтони (8 + 8 передач), Окики (6 + 10 подборов) – старт; М. Вагнер (26), Саггс (12 + 7 передач + 6 потерь), Росс (10), Хэмптон (7).

«Детройт» – «Торонто» 103:87 (31:27, 25:16, 27:23, 20:21)

«Детройт»: Каннингем (18 + 7 подборов), Диалло (18), Бей (15), Хэйс (5), Стюарт (1) – старт; Лайлс (21 + 7 подборов), Джош Джексон (13), Джозеф (9), Ли (3), Стэнли (0).

«Торонто»: Ванвлит (24 + 10 передач), Сиакам (23 + 11 подборов), Ануноби (16 + 5 потерь), Барнс (8 + 7 подборов), Берч (0) – старт; Буше (10), Ачиува (4 + 8 подборов), Ватанабе (2), Шэмпени (0), Бэнтон (0), Флинн (0), Михайлюк (0).

«Индиана» – «Финикс» 94:112 (19:23, 19:23, 38:34, 18:32)

«Индиана»: Дж. Холидэй (25), Леверт (20 + 9 передач), Сабонис (14 + 14 подборов + 6 передач), Тернер (5 + 7 подборов), Сайкс (4) – старт; Крэйг (8), Дуарте (7), Бриссетт (6), Стивенсон (5), Джексон (0), Битадзе (0), Вашингтон (0).

«Финикс»: Букер (35), Эйтон (27 + 12 подборов), Пол (12 + 9 передач), Краудер (8 + 11 подборов), Бриджес (4) – старт; Пэйн (11), Шэмет (8), Макги (7), Смит (0 + 12 подборов), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0).

«Филадельфия» – «Бостон» 111:99 (32:14, 23:21, 28:31, 28:33)

«Филадельфия»: Эмбиид (25 + 13 подборов + 6 передач), Макси (23), Сет Карри (17 + 7 передач), Харрис (17 + 9 подборов), Тайбулл (8 + 5 перехватов) – старт; Драммонд (9 + 8 подборов), Коркмаз (7), Ньянг (5), Джо (0), Пауэлл (0), Браун (0).

«Бостон»: Браун (21 + 5 потерь), Тейтум (20 + 11 подборов + 7 потерь), Р. Уильямс (12 + 14 подборов), Хорфорд (5), Шредер (1) – старт; Притчард (17), Несмит (10), Г. Уильямс (5), Ричардсон (5), Фернанду (2), Лэнгфорд (1), Томас (0), Кантер Фридом (0).

«Чикаго» – «Голден Стэйт» 96:138 (28:37, 19:41, 25:34, 24:26)

«Чикаго»: Вучевич (19 + 14 подборов), Дерозан (17 + 7 передач), Болл (15 + 5 потерь), Лавин (0), Браун (0) – старт; Уайт (20), Симонович (8), Маккинни (7), Томас (6), Дотсон (2), Брэдли (2), Досунму (0).

«Голден Стэйт»: Пул (22), Уиггинс (21 + 6 передач), Карри (19), Луни (10 + 12 подборов), Портер (9 + 7 подборов + 6 передач + 5 перехватов) – старт; Куминга (25), Ли (11), Тоскано-Андерсон (7), Бьелица (6 + 11 подборов + 7 передач), Игудала (5), Чиозза (3).

«Майами» – «Атланта» 124:118 (40:30, 24:40, 30:29, 30:19)

«Майами»: Батлер (23 + 10 передач), Такер (17), Юртсевен (17 + 11 подборов), Струс (16), Лаури (13 + 8 передач) – старт; Хирро (24), Дедмон (12 + 8 подборов), Калеб Мартин (2), Винсент (0), Робинсон (0).

«Атланта»: Янг (24 + 9 передач), Хантер (20), Коллинз (16), Богданович (7), Дженг (2) – старт; Галлинари (18), Хертер (15), Райт (8), Оконгву (5), Луваву-Кабарро (3).

«Сан-Антонио» – «Кливленд» 109:114 (26:35, 33:29, 27:20, 23:30)

«Сан-Антонио»: Мюррэй (30 + 14 подборов + 8 передач), Джонсон (18), Васселл (10), Макдермотт (9), Пелтль (0 + 12 подборов) – старт; Форбс (15), Уокер (11 + 6 передач), Бэйтс-Диоп (9), Лэндейл (5), Примо (2).

«Кливленд»: Гарлэнд (32 + 8 передач), Аллен (17 + 16 подборов), Мобли (15), Стивенс (8), Маркканен (8) – старт; Осман (14), Гудвин (7), Лав (7), Окоро (6).

«Сакраменто» – «Хьюстон» 126:114 (31:40, 34:20, 33:29, 28:25)

«Сакраменто»: Фокс (27 + 8 передач), Бэгли (26 + 13 подборов), Барнс (16 + 9 подборов + 6 передач), Халибертон (9 + 12 передач), Мету (7) – старт; Хилд (19), Дэвис (14), Митчелл (4), Лень (2), Кета (2).

«Хьюстон»: Вуд (26 + 8 подборов), Тэйт (17 + 10 подборов + 8 передач), Портер (16 + 7 подборов + 8 передач), Гордон (16), Грин (11) – старт; Огастин (11), Шенгюн (9), Кристофер (6), Мартин (2), Мэтьюз (0), Тайс (0).

«Мемфис» – «Даллас» 85:112 (29:25, 26:25, 18:34, 12:28)

«Мемфис»: Морэнт (19 + 8 передач + 8 потерь), Бэйн (16), Кларк (9), Джарен Джексон (8 + 8 подборов), Уильямс (7) – старт; Андерсон (12), Адамс (6), Калвер (4), Мелтон (2), Тиллман (2), Матиас (0), Кончар (0), Альдама (0), Джонс (0).

«Даллас»: Дончич (27 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Брансон (15 + 9 передач + 5 перехватов), Пауэлл (13), Финни-Смит (13), Клебер (3 + 7 подборов) – старт; Хардуэй (16), Крисс (15), Буллок (10 + 9 подборов), Грин (0), Браун (0), Берк (0), Ниликина (0).

Рене Тер Велде
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