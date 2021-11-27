«Голден Стэйт» с великолепным Карри обыграл «Портленд», «Клипперс» разобрались с «Детройтом»
НБА. Регулярный чемпионат
«Клипперс» – «Детройт» 107:96 (30:18, 34:22, 18:22, 25:34)
«Клипперс»: Джексон (21), Бледсоу (15), Джордж (12), Зубац (10 + 13 подборов), М-с Моррис (6) – старт; Мэнн (16 + 10 подборов), Хартенштайн (10), Ибака (9), Кеннард (8 + 7 подборов), Уинслоу (0).
«Детройт»: Грант (20 + 10 подборов), Джозеф (10), Каннингем (10 + 6 передач), Бей (9), Стюарт (4 + 12 подборов) – старт; Лайлс (13), Джексон (10), Ли (6), Джош Джексон (5), Гарза (5), Диалло (4 + 7 подборов).
«Шарлотт» – «Миннесота» 133:115 (30:28, 38:30, 31:25, 34:32)
«Шарлотт»: Бриджес (18 + 7 подборов), Хэйворд (18 + 6 передач + 5 потерь), Вашингтон (17), Розир (15), Болл (10 + 13 передач) – старт; Убре (27), Макдэниэлс (14 + 8 подборов), Коди Мартин (6 + 6 передач), Букнайт (2), Смит (2), Джонс (2), Ричардс (2).
«Миннесота»: Таунс (25 + 7 подборов + 6 передач), Расселл (18), Эдвардс (11), Вандербилт (5 + 8 подборов), Макдэниэлс (4) – старт; Бизли (18), Науэлл (9), Принс (8), Рид (5), Окоги (4), Лэйман (2), Маклафлин (2), Больмаро (2), Найт (2).
«Нью-Йорк» – «Финикс» 97:118 (27:33, 17:24, 27:31, 26:30)
«Нью-Йорк»: Уокер (17), Фурнье (11), Барретт (10), Рэндл (9), Робинсон (7 + 8 подборов) – старт; Куикли (16), Беркс (9), Ноэл (6), Топпин (5), Граймс (3), Нокс (2), Макбрайд (2), Симс (0).
«Финикс»: Букер (32), Пол (14 + 10 передач), Эйтон (14 + 13 подборов), Краудер (11), Бриджес (10) – старт; Пэйн (13 + 6 передач), К. Джонсон (10), Шэмет (8), Макги (6 + 8 подборов), Смит (0), Уэйнрайт (0).
«Орландо» – «Чикаго» 88:123 (27:27, 19:28, 23:35, 19:33)
«Орландо»: Картер (26 + 10 подборов), Ф. Вагнер (15), Саггс (14), Бамба (4), Харрис (2) – старт; М. Вагнер (9), Хэмптон (6), Росс (5), Окики (5), Браздейкис (2), Малдер (0).
«Чикаго»: Дерозан (23), Лавин (21), Вучевич (16 + 8 подборов), Болл (13 + 6 передач + 5 перехватов), Грин (5 + 8 подборов) – старт; Уайт (20), Досунму (8), Браун (5), Карузо (4), Брэдли (4), Джонс (2), Томас (2), Джонсон (0), Дотсон (0).
«Индиана» – «Торонто» 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16)
«Индиана»: Сабонис (23 + 18 подборов), Леверт (19), Тернер (17 + 10 подборов), Брогдон (11 + 12 передач), Дж. Холидэй (2) – старт; Мартин (15), Дуарте (12), Крэйг (11), Макконнелл (4 + 7 передач).
«Торонто»: Ванвлит (26), Сиакам (17 + 12 подборов), Барнс (17 + 7 подборов), Трент (13), Ачиува (9 + 7 подборов) – старт; Буше (9), Бэнтон (2), Флинн (2), Михайлюк (2), Шэмпени (0), Бонга (0).
«Мемфис» – «Атланта» 100:132 (21:29, 27:33, 18:43, 34:27)
«Мемфис»: Джарен Джексон (14), Брукс (12), Бэйн (9), Морэнт (2), Адамс (2) – старт; Кончар (17), Джонс (10), Мелтон (8), Тилли (7), Тиллман (7), Альдама (6), Калвер (5), Кларк (1), Уильямс (0), Андерсон (0).
«Атланта»: Янг (31 + 10 передач), Капела (23 + 17 подборов), Коллинз (21 + 8 подборов), Богданович (8 + 7 подборов), Хертер (7) – старт; Реддиш (14), Галлинари (9), Дженг (7), Уильямс (5), Луваву-Кабарро (5), Райт (2), Хилл (0).
«Оклахома-Сити» – «Вашингтон» 99:101 (27:25, 27:31, 14:20, 31:25)
«Оклахома-Сити»: Дорт (21), Гилджес-Александер (15 + 8 подборов + 9 передач), Гидди (11 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (10), Бэйзли (8) – старт; Уильямс (11), Покушевски (7), Мэнн (7), Джером (4), Мускала (3), Фэйворс (2).
«Вашингтон»: Бил (20 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Кузма (11 + 10 подборов), Динуидди (10), Гэффорд (7 + 8 подборов + 8 блок-шотов) – старт; Харрелл (14), Авдия (9), Бертанс (5), Нето (5), А. Холидэй (0).
«Сан-Антонио» – «Бостон» 96:88 (30:14, 22:23, 18:26, 26:25)
«Сан-Антонио»: Мюррэй (29 + 11 подборов + 6 передач), Уайт (17 + 8 подборов + 7 передач), Джонсон (17 + 14 подборов), Пелтль (7 + 12 подборов), Бэйтс-Диоп (2) – старт; Джонс (12), Уокер (10), Форбс (2), Примо (0), Юбэнкс (0), Янг (0).
«Бостон»: Тейтум (24 + 12 подборов), Браун (16), Смарт (13 + 7 подборов + 8 передач), Шредер (8), Хорфорд (4) – старт; Г. Уильямс (7), Несмит (5), Паркер (5), Лэнгфорд (3), Кантер (3 + 8 подборов).
«Денвер» – «Милуоки» 109:120 (16:27, 31:31, 26:32, 36:30)
«Денвер»: Гордон (18 + 9 подборов), Бартон (17 + 9 подборов), Моррис (15 + 8 передач), Грин (15), Грин (2) – старт; Кампаццо (16), Чанчар (10), Ховард (8), Ннаджи (4), Корнели (4), Бол (0), Риверс (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (24 + 13 подборов + 7 передач), Миддлтон (17 + 7 передач + 6 потерь), Холидэй (16 + 6 передач), Портис (11 + 8 подборов), Аллен (10) – старт; Коннотон (20), Нвора (8 + 5 потерь), Худ (6), Хилл (5), Калаицакис (3), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0).
«Юта» – «Новый Орлеан» 97:98 (28:23, 17:23, 30:26, 22:26)
«Юта»: Богданович (23), Митчелл (16 + 6 передач), Конли (12), Гобер (9 + 10 подборов), О'Нил (6) – старт; Инглс (12), Гэй (9), Кларксон (7), Форрест (2), Уайтсайд (1).
«Новый Орлеан»: Ингрэм (21 + 8 подборов + 5 потерь), Валанчюнас (11 + 10 подборов), Грэм (9), Джонс (8), Харт (8) – старт; Александер-Уокер (15), Эрнангомес (13 + 8 подборов), Льюис (10), Темпл (3), Саторански (0).
«Голден Стэйт» – «Портленд» 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33)
«Голден Стэйт»: Карри (32 + 7 подборов + 8 передач), Уиггинс (25), Пул (14), Грин (12 + 8 подборов + 12 передач + 6 потерь), Луни (12 + 7 подборов) – старт; Тоскано-Андерсон (8 + 8 подборов), Пэйтон (7), Чиозза (3), Бьелица (3), Портер (2).
«Портленд»: Нуркич (17), Лиллард (16 + 6 передач), Макколлум (16 + 7 подборов), Пауэлл (15), Ковингтон (9) – старт; Саймонс (19), Нэнс (8), Литтл (3), Снелл (0).
«Лейкерс» – «Сакраменто» 137:141 OT (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 12:12, 12:12, 13:17)
«Лейкерс»: Джеймс (30 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Уэстбрук (29 + 10 подборов + 11 передач), Дэвис (23 + 8 подборов + 4 блок-шота), Джордан (4), Брэдли (2) – старт; Монк (20), Энтони (16), Хортон-Такер (7), Эллингтон (6), Ховард (0).
«Сакраменто»: Фокс (34 + 8 передач), Халибертон (19 + 9 передач + 5 перехватов), Лень (12 + 8 подборов), Мету (3 + 8 подборов), Харклесс (2) – старт; Хилд (25 + 6 передач), Бэгли (13 + 7 подборов), Дэвис (13), Томпсон (13), Митчелл (5), Джонс (2).
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