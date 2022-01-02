«Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Милуоки» в результативном матче справился с «Нью-Орлеаном»
НБА. Регулярный чемпионат:
«Милуоки» – «Новый Орлеан» 136:113 (27:24, 37:32, 32:26, 40:31)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (35 + 16 подборов + 10 передач), Холидэй (21 + 6 передач), Аллен (16), Портис (14), Коннотон (9) - старт; Нвора (23), Хилл (8), Казинс (5), Мамукелашвили (3), Мэттьюз (2), Делорье (0), Смарт (0), Худ (0).
«Новый Орлеан»: Грэм (14), Темпл (14), Джонс (14), Харт (14 + 11 подборов + 9 передач), Эрнангомес (11 + 8 подборов) - старт; Хэйс (23 + 7 подборов), Александер-Уокер (13), Саторански (5 + 6 передач), Кларк (3), Мерфи (2), Маршалл (0), Альварадо (0).
«Детройт» – «Сан-Антонио» 117:116 OT (20:29, 32:30, 33:22, 20:24, 12:11)
«Детройт»: Диалло (34 + 14 подборов + 5 перехватов), Бей (21 + 17 подборов + 5 потерь), Гарза (20 + 14 подборов), Стэнли (19), Уолтон (11 + 6 передач) - старт; Робинсон (8), Поттер (4), Paige (0), Сирвидис (0), Пикетт (0).
«Сан-Антонио»: Васселл (19), Уайт (18 + 14 передач), Джонс (15 + 7 подборов), Пелтль (15 + 12 подборов + 6 потерь), Джонсон (12 + 7 подборов) - старт; Форбс (27 + 7 подборов), Лэндейл (8), Примо (2), Уискэмп (0), Юбэнкс (0).
«Вашингтон» – «Чикаго» 119:120 (32:25, 32:27, 24:34, 31:34)
«Вашингтон»: Кузма (29 + 12 подборов), Бил (27 + 17 передач), Гэффорд (19 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (13 + 8 подборов), Кисперт (10) - старт; Авдия (10), Гилл (9), Уотерс (2), Джонсон (0).
«Чикаго»: Лавин (35), Дерозан (28 + 9 подборов), Вучевич (22 + 12 подборов + 5 потерь), Уайт (20), Джонс (9) - старт; Досунму (4), Браун (2), Томас (0), Кук (0).
«Бруклин» – «Клипперс» 116:120 (30:29, 23:20, 34:31, 29:40)
«Бруклин»: Харден (34 + 12 подборов + 13 передач), Дюрэнт (28 + 9 подборов), Миллс (17), Олдридж (10 + 9 подборов), Браун (2) - старт; Клэкстон (13 + 10 подборов), Бембри (7), Джонсон (5 + 6 передач), Гриффин (0).
«Клипперс»: Бледсоу (27), Джексон (19), Мэнн (19), Коффи (14 + 8 подборов), Ибака (4) - старт; Уинслоу (11 + 7 подборов), Эннис (10), Мун (8), Гэбриэл (7), Джонсон (1).
«Хьюстон» – «Денвер» 111:124 (31:30, 24:47, 19:22, 37:25)
«Хьюстон»: Грин (29), Портер (8), Тэйт (8), Тайс (8), Нваба (5) - старт; Мартин (15 + 7 подборов), Никс (13), Куин (10), Кристофер (7), Брукс (6), Гаруба (2), Вуд (0).
«Денвер»: Йокич (24 + 11 подборов), Кампаццо (22 + 12 передач + 5 перехватов), Гордон (16 + 7 подборов), Бартон (12 + 6 передач), Риверс (7) - старт; Бол (11), Чанчар (11), Грин (11 + 7 подборов), Рид (4), Корнели (3), Такер (3), Джонс (0).
«Юта» – «Голден Стэйт» 116:123 (24:29, 26:35, 41:22, 25:37)
«Юта»: Митчелл (20 + 9 передач), Гобер (20 + 19 подборов), Богданович (20), О'Нил (15), Конли (12) - старт; Кларксон (20), Гэй (7), Инглс (2).
«Голден Стэйт»: Карри (28 + 9 передач), Уиггинс (25), Портер (20 + 7 подборов + 8 передач), Пэйтон (12), Луни (8 + 7 подборов + 6 передач) - старт; Игудала (12 + 7 подборов + 8 передач), Пул (10), Бьелица (4), Куминга (2), Тоскано-Андерсон (2).
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