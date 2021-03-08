Гриффин продолжит карьеру в «Бруклине»

Блэйк Гриффин / фото - ocregister.com

Тяжелый форвард Блэйк Гриффин подписал контракт с «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Free agent forward Blake Griffin has agreed to a deal with the Brooklyn Nets for the rest of the season, his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2021

«Бруклин» собирается использовать Гриффина в качестве центрового в «смолл-бол» составе при выходе со скамейки запасных. К игроку проявляли интерес несколько команд, включая «Бруклин», «Голден Стейт», «Майами» и «Портленд».

В «Нетс» Гриффин воссоединится с бывшим одноклубником по «Лос-Анджелес Клипперс» ДеАндре Джорданом. В этом сезоне он набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора за 31,3 минуты. «Бруклин» в настоящее время занимает второе место на Востоке с результатом 24-13. Команда выиграла 9 из последних 10 игр.

Гриффин договорился о выкупе контракта с «Детройт Пистонс».