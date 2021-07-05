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Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА при любом исходе финала

Торри Крэйг успел сыграть за «Бакс» в этом сезоне
Баскетбол НБА
10:20
Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА при любом исходе финала
Торри Крэйг / фото - behindthebuckpass.com

Уникальный случай сложился перед финалом плей-офф НБА между «Финиксом» и «Милуоки». 

Выступающий за «Санс» 30-летний форвард Торри Крэйг при любом исходе финала станет чемпионом НБА. Дело в том, что в нынешнем сезоне Крэйг выступал за оба клуба, успев сыграть 18 матчей за «Бакс». 

«Милуоки Бакс» сыграет в финале впервые с 1974 года, «Финикс Санз» последний раз был в финале в 1993-м.  


Рене Тер Велде
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Теги

Финикс Санс Милуоки Бакс

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