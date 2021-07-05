Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА при любом исходе финала

Торри Крэйг успел сыграть за «Бакс» в этом сезоне



Торри Крэйг / фото - behindthebuckpass.com

Уникальный случай сложился перед финалом плей-офф НБА между «Финиксом» и «Милуоки».

Выступающий за «Санс» 30-летний форвард Торри Крэйг при любом исходе финала станет чемпионом НБА. Дело в том, что в нынешнем сезоне Крэйг выступал за оба клуба, успев сыграть 18 матчей за «Бакс».

«Милуоки Бакс» сыграет в финале впервые с 1974 года, «Финикс Санз» последний раз был в финале в 1993-м.