«Бакс» получили кубок за победу в Восточной конференции
Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА при любом исходе финала
Торри Крэйг успел сыграть за «Бакс» в этом сезоне
Торри Крэйг / фото - behindthebuckpass.com
Уникальный случай сложился перед финалом плей-офф НБА между «Финиксом» и «Милуоки».
Выступающий за «Санс» 30-летний форвард Торри Крэйг при любом исходе финала станет чемпионом НБА. Дело в том, что в нынешнем сезоне Крэйг выступал за оба клуба, успев сыграть 18 матчей за «Бакс».
«Милуоки Бакс» сыграет в финале впервые с 1974 года, «Финикс Санз» последний раз был в финале в 1993-м.
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