Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»

Джон Кравчински рассказал о ситуации с возможным обменом защитника «Сиксерс»
Баскетбол НБА
17:15
Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
Бен Симмонс / фото - nba.com

Инсайдер Джон Кравчински рассказал iheart.com о ситуации с возможным обменом защитника «Сиксерс» Бена Симмонса.

«В следующие недели цена на Симмонса может упасть. «Миннесота» по-прежнему должна найти третью команду, чтобы собрать для «Филадельфии» устраивающий клуб пакет.

«Тимбервулвс» продолжают бороться за Симмонса, так как в клубе считают, что он отлично впишется в состав. В целом заинтересованных в Бене на данном этапе немного. Клубы хотят начать сезон в нынешнем виде и оценить свои возможности.

Сам Симмонс не в восторге от идеи прибыть в тренировочный лагерь «Филадельфии» и начинать сезон с командой».

Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бен Симмонс Филадельфия 76 Миннесота Тимбервулвс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Главная звезда «Филадельфии» подписал супермаксимальный контракт с клубом. Это невероятная сумма
Главная звезда «Филадельфии» подписал супермаксимальный контракт с клубом. Это невероятная сумма
Баскетбол НБА
17 августа 16:40
Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт»
Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт»
Баскетбол НБА
6 августа 15:20
Драммонд подпишет контракт с «Филадельфией»
Драммонд подпишет контракт с «Филадельфией»
Баскетбол НБА
3 августа 22:31

Новости: Баскетбол

Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
НБА
17:15
Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
Михельсон: «На новый сезон планируем подписать четырех легионеров»
16:42
Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне
Дончич – главный фаворит на приз MVP в следующем сезоне
НБА
15:20
Украинки узнали соперниц по квалификации на Евробаскет-2023
Украинки узнали соперниц по квалификации на Евробаскет-2023
Сборная Украины
14:25
«Химик» подписал контракт с еще одним американским легионером
«Химик» подписал контракт с еще одним американским легионером
Суперлига
11:57
Большаков: «Задача женского «Прометея» – плей-офф Еврокубков»
Большаков: «Задача женского «Прометея» – плей-офф Еврокубков»
Еврокубки
11:18
Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели лишить жизни
Двукратный чемпион НБА заявил, что его накачали наркотиками и хотели лишить жизни
НБА
10:36
Женский «Прометей» узнал первого соперника в Еврокубке
Женский «Прометей» узнал первого соперника в Еврокубке
Еврокубок
19 августа 18:17
В предстоящем сезоне в «Киев-Баскете» будет рекордное количество американцев
В предстоящем сезоне в «Киев-Баскете» будет рекордное количество американцев
Суперлига
19 августа 17:52
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости