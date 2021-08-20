Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»

Бен Симмонс / фото - nba.com

Инсайдер Джон Кравчински рассказал iheart.com о ситуации с возможным обменом защитника «Сиксерс» Бена Симмонса.

«Тимбервулвс» продолжают бороться за Симмонса, так как в клубе считают, что он отлично впишется в состав. В целом заинтересованных в Бене на данном этапе немного. Клубы хотят начать сезон в нынешнем виде и оценить свои возможности.

Сам Симмонс не в восторге от идеи прибыть в тренировочный лагерь «Филадельфии» и начинать сезон с командой».