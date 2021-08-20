Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт»
Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
Джон Кравчински рассказал о ситуации с возможным обменом защитника «Сиксерс»
Бен Симмонс / фото - nba.com
Инсайдер Джон Кравчински рассказал iheart.com о ситуации с возможным обменом защитника «Сиксерс» Бена Симмонса.
«В следующие недели цена на Симмонса может упасть. «Миннесота» по-прежнему должна найти третью команду, чтобы собрать для «Филадельфии» устраивающий клуб пакет.
«Тимбервулвс» продолжают бороться за Симмонса, так как в клубе считают, что он отлично впишется в состав. В целом заинтересованных в Бене на данном этапе немного. Клубы хотят начать сезон в нынешнем виде и оценить свои возможности.
Сам Симмонс не в восторге от идеи прибыть в тренировочный лагерь «Филадельфии» и начинать сезон с командой».
Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт».
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