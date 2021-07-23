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Инвестор «Кривбасса»: «У клуба амбициозные цели, мы стремимся однажды выиграть чемпионат»

Мауро Лонгобардо – о возвращении команды из Кривого рога в Суперлигу
Баскетбол Суперлига
13:48
Инвестор «Кривбасса»: «У клуба амбициозные цели, мы стремимся однажды выиграть чемпионат»
Фото: ФБУ

Инвестор «Кривбасса» Мауро Лонгобардо ответил на вопросы, касающиеся включения клуба в состав участников Суперлиги:

На сегодня «Кривбасс» возвращается в элиту украинского баскетбола. Кто был инициатором этой идеи и что это означает для вашего региона?

Это важный шаг для элиты украинского баскетбола и это логично, иметь 12 клубов в Суперлиге, а не 11. Я рад, что нам удалось собрать ресурсы необходимы для конкуренции на высшем уровне. Все началось с дружеской беседы между настоящими сторонниками баскетбола с президентом ФБУ Михаилом Бродским и в конце концов привело к этому важному решения.

Команда работает над укреплением своего состава, и мотивированная вернуть славу старого «Кривбассбаскета» городу Кривой Рог. Также, я надеюсь, что наличие сильной команды в городе будет способствовать популяризации баскетбола на всех уровнях – от дворовых до школьных чемпионатов, а затем и к серьезной игре.


Амбиции клуба в Суперлиге, за которые места может бороться команда?

Только плохой солдат не хочет стать генералом. У клуба амбициозные цели, мы стремимся однажды выиграть чемпионат. Путь к золотой медали длинный, и команда понимает, что впереди еще много работы. Я также призываю жителей и бизнесменов Кривого Рога вносить свой вклад и участвовать в этом путешествии, всячески поддерживая команду – в качестве спонсоров и захваченных болельщиков.

Как изменится состав команды по сравнению с прошлым сезоном и определились ли уже с тренерским составом?

Я верю в создание устойчивой сильной команды. Поэтому, прежде всего, команду нужно укреплять изнутри. И самый быстрый способ достичь этого – привлечь сильного тренера. Я считаю, что мы нашли правильного человека, который поведет команду к ее новым целям, кого-то с международным опытом и прочной связью с городом Кривой Рог. Сейчас мы на стадии переговоров с Артемом Слипенчуком, бывшим звездным плеймейкером «Кривбассбаскета» и главным тренером национальной сборной Украины U-20.

В предыдущем сезоне «Кривбасс» занял третье место во втором по престижности дивизионе Украины – Высшей лиге.

Источник: fbu.ua Сергей Остапенко
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