Германия в шестой раз в своей истории пробилась на Олимпийские игры
Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио
Итальянцы в 13-й раз в истории завоевали путевку на Олимпиаду
07:16
Фото: сборная Италии
Мужская сборная Италии одержала победу над Сербией со счетом 102:95 в финальном матче квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио. Встреча прошла в Белграде (Сербия).
Благодаря этой победе итальянцы в 13-й раз в истории завоевали путевку на Олимпийские игры.
Олимпийский отбор. Финал.
Сербия - Италия 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)
Сербия: Анджушич (27), Петрушев (22), Добрич (17).
Италия: Мэннион (24), Полонара (22 + 12 подборов), Фонтеккьо (21 + 8 подборов), Тонут (15).
Ранее на Олимпиаду в Токио квалифицировалась сборная Германии.
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