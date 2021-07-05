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Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио

Итальянцы в 13-й раз в истории завоевали путевку на Олимпиаду
Olympics Токио-2020
07:16
Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио
Фото: сборная Италии

Мужская сборная Италии одержала победу над Сербией со счетом 102:95 в финальном матче квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио. Встреча прошла в Белграде (Сербия).

Благодаря этой победе итальянцы в 13-й раз в истории завоевали путевку на Олимпийские игры.

Олимпийский отбор. Финал.

Сербия - Италия 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)

Сербия: Анджушич (27), Петрушев (22), Добрич (17).

Италия: Мэннион (24), Полонара (22 + 12 подборов), Фонтеккьо (21 + 8 подборов), Тонут (15).

Ранее на Олимпиаду в Токио квалифицировалась сборная Германии.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Италии (баскетбол) сборная Сербии (баскетбол)

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