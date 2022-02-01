Из-за возможной интервенции России в Украину «Химик» покинул один из лучших игроков

Лига чемпионов. «Прометей» — «Локомотив». Видео трансляция
18:00
Бывший лучший игрок Суперлиги, защитник Дион Эдвин разорвал контракт с южненским «Химиком» и покинул Украину. Об этом в Телеграм сообщил журналист Александр Прошута.
По информации источника, Эдвина покинул Украину из-за опасений за собственную безопасность на фоне возможной военной интервенции России в Украину.
Дион в нынешнем сезоне Суперлиги сыграл 26 матчей, набирая 12,0 очка, делая 4,5 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.
Напомним, ранее южненский «Химик» покинул бигмэн Доминик Моррис.
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