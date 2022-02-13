«Днепр» уверенно обыграл «Киев-Баскет» на выезде
Из-за возможной нападения России «Киев-Баскет» лишился почти всех легионеров
Из американцев у киевлян остался только Кэффи
13 февраля 22:35
Фото: пресс-служба Киев-Баскета
В связи с требованиями правительства США ряд американских легионеров «Киев-Баскета» временно покинул команду.
Речь идет об Эйвери Вудсоне, Джилане Вашингтоне, Джеффе Гарретте, Бернарде Томпсоне и Джордане Свинге. Отметим, что Майк Кэффи остался в стане коллектива. Сейчас в заявке команды находится всего 7 игроков.
Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги «Киев-Баскет» проиграл «Днепру».
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