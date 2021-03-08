Известен обладатель временной лицензии Евролиге

Немецкая «Альба» получила двухлетнюю wild card на участие в Евролиге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В Евролиге сообщили, что «Альба» выполнила все необходимые требования и теперь будет выступать в лиге до завершения сезона 2023/2023 гг.

Также долгосрочные лицензии участников Евролиги получили «Бавария» и АСВЕЛ.

Напомним, ранее в Евролиге московский ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории.