Евролига. «Эфес» уничтожил дома ЦСКА, «Реал» на выезде переиграл «Зенит»
Известен обладатель временной лицензии Евролиге
«Альба» два следующих сезона проведет в сильнейшей европейской лиге
Немецкая «Альба» получила двухлетнюю wild card на участие в Евролиге. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
В Евролиге сообщили, что «Альба» выполнила все необходимые требования и теперь будет выступать в лиге до завершения сезона 2023/2023 гг.
Также долгосрочные лицензии участников Евролиги получили «Бавария» и АСВЕЛ.
Напомним, ранее в Евролиге московский ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в истории.
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