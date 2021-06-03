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Известно расписание олимпийской квалификации для сборной Украины 3x3

Соперниками сине-желтой сборной станут пять команд

Olympics Токио-2020
14:30
Известно расписание олимпийской квалификации для сборной Украины 3x3
Фото: ФБУ

4 июня в Дебрецене для сборной Украины по баскетболу 3х3 начнется олимпийская квалификация, победитель которой завоюет последнюю лицензию в Токио-2020.

Шесть сборных разделили на два пула по три в каждо.

Группа А: Украина, Словения, Бельгия.

Группа В: Монголия, Венгрия, Румыния.

Победители групп автоматически выходят в полуфинал, а вторые команды сыграют матчи плей-офф с третьими из других групп.

Рассписание матчей сборной Украины:

4 июня (Групповой этап)

19:00 Украина – Бельгия

20:05 Словения – Украина

6 июня (Плей-офф)

четвертьфиналы

17:05 2-я команда группы B – 3-я команда группы A

17:30 2-я команда группы A – 3-я команда группы B

Полуфиналы

19:15 1-я команда группы A – победитель пары 2-й команды группы B / 3-й команды группы A

19:40 Победитель пары 2-й команды группы A / 3-й команды группы B – 1-я команда группы B

финал

21:00 Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2

Карен Агабекян
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Теги

баскетбол 3х3 мужская сборная Украины 3Х3

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