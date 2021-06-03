Известно расписание олимпийской квалификации для сборной Украины 3x3
4 июня в Дебрецене для сборной Украины по баскетболу 3х3 начнется олимпийская квалификация, победитель которой завоюет последнюю лицензию в Токио-2020.
Шесть сборных разделили на два пула по три в каждо.
Группа А: Украина, Словения, Бельгия.
Группа В: Монголия, Венгрия, Румыния.
Победители групп автоматически выходят в полуфинал, а вторые команды сыграют матчи плей-офф с третьими из других групп.
Рассписание матчей сборной Украины:
4 июня (Групповой этап)
19:00 Украина – Бельгия
20:05 Словения – Украина
6 июня (Плей-офф)
четвертьфиналы
17:05 2-я команда группы B – 3-я команда группы A
17:30 2-я команда группы A – 3-я команда группы B
Полуфиналы
19:15 1-я команда группы A – победитель пары 2-й команды группы B / 3-й команды группы A
19:40 Победитель пары 2-й команды группы A / 3-й команды группы B – 1-я команда группы B
финал
21:00 Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2
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