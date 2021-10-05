Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Как «Прометей» готовится к дебюту в Лиге чемпионов, который покажет XSPORT
Фотогалерея тренировки чемпиона Украины
Фото: ФБУ
6 октября чемпион Украины «Прометей» проведет дебютный матч в основном раунде Лиге чемпионов.
Фотогалерея тренировки «Прометея»:
Напомним, первым соперником «Прометея» станет испанский «Тенерифе». Матч пройдет в запорожском Дворце спорта «Юность» и будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также у нас на сайте. Начало – 19:00.
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