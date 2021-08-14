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Кантер официально подписал контракт с «Бостоном»

Соглашение между центровым и «кельтами» рассчитано на один год
Баскетбол НБА
17:55
Кантер официально подписал контракт с «Бостоном»
Энес Кантер / фото - bleacherreport.com

«Бостон» официально объявил о подписании контракта с центровым Энесом Кантером (29 лет, 208 см).

Кантер вернулся в «Селтикс», за которых выступал в сезоне-2019/20. По информации СМИ, соглашение рассчитано на один год.

Напомним, что «Бостон» обменял Кантера в «Портленд» в ноябре 2020-го. В составе «Блейзерс» Энес вышел на паркет во всех 72 матчах регулярного чемпионата НБА-2020/21, он набирал 11,2 очка, 11 подборов и 1,2 передачи за 24,4 минуты, реализуя 60% бросков с игры и 77,4% штрафных. Центровой делал 3,8 подбора в нападении за встречу, это 3-й результат в НБА.

Состав «Бостона» также пополнил разыгрывающий защитник Деннис Шредер.

Рене Тер Велде
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Бостон Селтикс

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