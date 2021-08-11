Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»

Разыгрывающий подпишет однолетнее соглашение с «Селтикс»

Деннис Шредер / фото - bleacherreport.com

Разыгрывающий защитник Деннис Шредер станет игроком «Бостон Селтикс». Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет однолетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что «Селтикс» дают Шредеру 5,9 млн долларов.

По ходу прошлого сезона Шредер отклонил предложение «Лейкерс», которые были готовы подписать с ним 4-летний контракт на 84 млн долларов.

Шредер перешел в «Лейкерс» в качестве одного из лучших шестых игроков НБА, но не смог подтвердить этот уровень. Его средние показатели в Калифорнии – 15,4 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора при 44% с игры и 33% с дистанции.

Деннис Шредер не смог помочь сборной Германии на Олимпийских Играх в Токио.