Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»

Разыгрывающий подпишет однолетнее соглашение с «Селтикс»
Баскетбол НБА
08:20
Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»
Деннис Шредер / фото - bleacherreport.com

Разыгрывающий защитник Деннис Шредер станет игроком «Бостон Селтикс». Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет однолетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что «Селтикс» дают Шредеру 5,9 млн долларов.

По ходу прошлого сезона Шредер отклонил предложение «Лейкерс», которые были готовы подписать с ним 4-летний контракт на 84 млн долларов.

Шредер перешел в «Лейкерс» в качестве одного из лучших шестых игроков НБА, но не смог подтвердить этот уровень. Его средние показатели в Калифорнии – 15,4 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора при 44% с игры и 33% с дистанции.

Деннис Шредер не смог помочь сборной Германии на Олимпийских Играх в Токио.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деннис Шредер Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
Баскетбол НБА
10 августа 10:15
Официально: Уэстбрук перешел в «Лейкерс»
Официально: Уэстбрук перешел в «Лейкерс»
Баскетбол НБА
7 августа 08:20
Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лейкерс»
Кармело Энтони продолжит карьеру в «Лейкерс»
Баскетбол НБА
4 августа 07:40
Звездный напарник Леня перешел «Лейкерс»
Звездный напарник Леня перешел «Лейкерс»
Баскетбол НБА
30 июля 12:41
Леброн Джеймс - первый долларовый миллиардер в НБА
Леброн Джеймс - первый долларовый миллиардер в НБА
Баскетбол НБА
22 июля 22:25
«Лейкерс» обсуждали вариант с приобретением Уэстбрука
«Лейкерс» обсуждали вариант с приобретением Уэстбрука
Баскетбол НБА
22 июля 15:40

Новости: Баскетбол

«Днепр» подпишет экс-защитника «Чикаго Буллз»
«Днепр» подпишет экс-защитника «Чикаго Буллз»
Суперлига
10:00
Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»
Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»
НБА
08:20
Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
В Украине
10 августа 19:33
Рашад Вон стал игроком «Днепра»
Рашад Вон стал игроком «Днепра»
Суперлига
10 августа 13:15
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
НБА
10 августа 13:03
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
НБА
10 августа 10:15
Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта
Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта
НБА
10 августа 07:35
«Николаев» подписал 25-летнего американца
«Николаев» подписал 25-летнего американца
Суперлига
9 августа 21:45
Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА
Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА
Суперлига
9 августа 13:45
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
27
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости