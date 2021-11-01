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02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
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01:30 Бруклин Нетс - Детройт Пистонс 117:91 Окончен
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01:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
01:00 Индиана Пэйсерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
01:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:30 Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован

Кармело Энтони обновил рекорд «Лейкерс» по трехочковым

Melo помог калифорнийцам одержать победу в матче с «Рокетс»
Баскетбол НБА
10:50
Кармело Энтони обновил рекорд «Лейкерс» по трехочковым
Кармело Энтони / фото - sportingnews.com

Звездный форвард «Лейкерс» Кармело Энтони помог калифорнийцам одержать четвертую победу в сезоне в матче с «Рокетс» (95:85).

Во встрече со своей бывшей командой Melo набрал 23 очка, 3 подбора, 2 перехвата и 4 блок-шота. За 25 минут форвард реализовал 8 из 14 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.

Энтони стал рекордсменом «Лейкерс» по количеству реализованных трехочковых в шести первых матчах за команду – 19.

Чем порадует юбилейный 75-й сезон НБА? Топ-10 самых интересных команд лиги.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Кармело Энтони

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