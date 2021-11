Кармело Энтони обновил рекорд «Лейкерс» по трехочковым

Кармело Энтони / фото - sportingnews.com

Звездный форвард «Лейкерс» Кармело Энтони помог калифорнийцам одержать четвертую победу в сезоне в матче с «Рокетс» (95:85).

Во встрече со своей бывшей командой Melo набрал 23 очка, 3 подбора, 2 перехвата и 4 блок-шота. За 25 минут форвард реализовал 8 из 14 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.

Энтони стал рекордсменом «Лейкерс» по количеству реализованных трехочковых в шести первых матчах за команду – 19.

