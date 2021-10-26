Чем порадует юбилейный 75-й сезон НБА? Топ-10 самых интересных команд лиги

Топ-10 команд, за которыми стоит понаблюдать

Эксклюзив

Фото: nytimes.com

Первая неделя НБА всегда дает новое представление о раскладе сил в лиге. Этот сезон не стал исключением.

«Чикаго Буллс», которые не попали в плей-офф в прошлом сезоне, выдали старт 3-0. «Лейкерс», наконец, одержали свою первую победу в сезоне, пережив 40-очковый перфоманс Джа Морэнта. Тем временем «Голден Стэйт» Стефена Карри также начали регулярный чемпионат с 3 побед кряду.

Опираясь на результаты первой недели регулярного чемпионата НБА, мы составили Топ-10 самых интересных команд сезона 2021-22.

1. «Милуоки Бакс»





Уверенная победа «Милуоки» в матче-открытии регулярного сезона НБА над «Бруклином» напомнила лиге, почему «Бакс» являются действующими чемпионами. Яннис Андетокумбо уже в первой игре вновь заявил о себе, набрав 32 очка, 14 подборов и 7 ассистов. Травмы существенно повлияли на ротацию «оленей», но Джру Холидей и Родни Худ вернулись еще в субботу.

2. «Лос-Анджелес Лейкерс»





Какой вечер для Кармело Энтони! Ветеран НБА поднялся на 9-е место в списке самых результативных игроков лиги. Форвард набрал 28 очков со скамейки, тем самым помог «Лейкерс» одержать первую в сезоне победу над «Мемфисом». Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель не оставил без внимание достижение Melo:





«Он не покорил этот рубеж, он просто-напросто выбил все двери».

3. «Бруклин Нетс»





Начало сезона получилось очень тяжелым для «Бруклина». И не только из-за того, что команда осталась без Кайри Ирвинга. Наставник «Нетс» Стив Нэш испытывает проблемы с ротацией, а звездный защитник Джеймс Харден после поражения «Бруклина» от «Шарлотт Хорнет» признался, что еще не набрал форму, после длительного восстановления. Что, правда, не помешало защитнику подняться на 4-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым за карьеру.

4. «Чикаго Буллс»





Обновленные «Чикаго Буллс» не могли и мечтать о лучшем старте сезона. Команда впервые начала с рекордом 3-0 с 2016-17 сезона, который также является последним, когда «быки» вышли в плей-офф. Их нападение все еще имеет несколько проблемных зон, но Зак ЛаВин, ДеМар ДеРозан и Лонзо Болл демонстрируют потрясающий баскетбол. Они действуют намного решительней, чем ожидалось. Им повезло с календарем – команда столкнулась с ослабленными «Пистонс» и «Пеликанс», но более серьезные соперники, с которыми они встретятся на этой неделе, продемонстрируют их реальный уровень.

5. «Голден Стэйт Уорриорз»





Для команды Стефена Карри все складывается как нельзя лучше. Разыгрывающий продолжает блистать и, судя по всему, претендует на приз MVP. Его 45 очков в победном матче против «Клипперс» выглядят очень убедительно. Ветераны в лице Андре Игуодалы, Неманьи Бьелицы и Дэмиана Ли дают Стиву Керру необходимую помощь со скамейки, а Джордан Пул продолжает прогрессировать.

6. «Финикс Санс»





Разыгрывающий защитник «Санс» Крис Пол стал первым игроком в истории НБА, который покорил отметку в 20,000 очков и 10,000 передач за карьеру.

7. «Денвер Наггетс»





Майкл Мэлоун должен быть доволен тем, как его команда начала сезон без Джамала Мюррея. «Наггетс» не пропускали больше 98 очков, одержав две победы над «Санс» и «Сперс». Действующий MVP Никола Йокич продолжает доминировать, набрав в среднем 29,5 очка и 14,5 подбора. Майкл Портер-младший стартует менее убедительно, набрав 22 очка и 7 подборов за 2 матча, но вскоре и он нащупает свой темп.

8. «Майами Хит»





«Хит» начали сезон с разгромной победы над «Милуоки», но в субботу команда уступила «Пэйсерс» в овертайме. Хорошая новость для «Майами» в том, что Тайлер Хирро находится в прекрасной форме. В первых двух играх «Майами» он набрал 57 очков.

9. «Лос-Анджелес Клипперс»





Пол Джордж включился с самого старта, отметившись в матче против «Глиззлис», где PG набрал 41 очко. Тем не менее, «Клипперс» стартуют с двух тяжелых поражений от «Мемфиса» и «Голден Стэйт». Эрик Бледсо побил все ожидания и выступает на достойном уровне. «Парусники» готовы сражаться в каждом матче, ожидая возвращения Кавая Леонарда.

10. «Филадельфия Севенти Сиксерс»





«Филадельфия» провела ужасную финальную пятиминутку в матче против «Бруклина» на старте сезона. Даже без Бена Симмонса 76-е остаются такими, какими они были всегда: Если Джоэль Эмбиид будет здоров, «Филадельфия» выиграет много игр.