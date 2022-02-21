Карри стал первым игрок в истории НБА, реализовавший 3000 трехочковых бросков
Карри установил рекорд по трехочковым и стал MVP Матча звезд НБА
Разыгрывающий отметился 16 точными попаданиями из-за дуги
Стефен Карри / фото - Getty Images
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри установил новый рекорд Матчей звезд НБА по количеству реализованных трехочковых бросков.
Более того, Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков, и был признан самым ценным игроком матча. Защитник реализовал 16 из 27 бросков из-за трехочковой дуги. Ранее рекорд по количеству точных трехочковых бросков в Матче звезд НБА принадлежал Полу Джорджу и был установлен в 2016 году. PG отметился 9 трехочковыми.
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