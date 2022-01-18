Харден может покинуть «Бруклин»

Осенью минувшего года звездный защитник отказался от продления контракта с «Нетс»

Джеймс Харден / Фото - bloomberg.com

Защитник «Бруклин Нетс»может покинуть команду уже летом. Об этом всообщает инсайдерХарден в октябре отказался от выгодного предложения по поводу продления соглашения с клубом.Отмечается, что у Джеймса есть опция игрока в размере 47,4 миллиона долларов на сезон-2022/23. Отказ от опции позволит Хардену выйти на рынок свободных агентов и заключить более выгодный долгосрочный контракт.Одним из вариантов продолжения карьеры называется «Филадельфия Сиксерс».Харден набирает в среднем 22,7 очка, 8 подборов и 10 передач в этом сезоне.