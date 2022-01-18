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Харден может покинуть «Бруклин»

Осенью минувшего года звездный защитник отказался от продления контракта с «Нетс»
Баскетбол НБА
11:58
Харден может покинуть «Бруклин»
Джеймс Харден / Фото - bloomberg.com
Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден может покинуть команду уже летом. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Марк Стайн.

Харден в октябре отказался от выгодного предложения по поводу продления соглашения с клубом. 

Отмечается, что у Джеймса есть опция игрока в размере 47,4 миллиона долларов на сезон-2022/23. Отказ от опции позволит Хардену выйти на рынок свободных агентов и заключить более выгодный долгосрочный контракт. 

Одним из вариантов продолжения карьеры называется «Филадельфия Сиксерс».

Харден набирает в среднем 22,7 очка, 8 подборов и 10 передач в этом сезоне. 

Топ-10 моментов игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Джеймс Харден Бруклин Нетс

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