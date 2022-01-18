Харден установил антирекорд в истории НБА
Харден может покинуть «Бруклин»
Осенью минувшего года звездный защитник отказался от продления контракта с «Нетс»
Джеймс Харден / Фото - bloomberg.comЗащитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден может покинуть команду уже летом. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Марк Стайн.
Харден в октябре отказался от выгодного предложения по поводу продления соглашения с клубом.
Отмечается, что у Джеймса есть опция игрока в размере 47,4 миллиона долларов на сезон-2022/23. Отказ от опции позволит Хардену выйти на рынок свободных агентов и заключить более выгодный долгосрочный контракт.
Одним из вариантов продолжения карьеры называется «Филадельфия Сиксерс».
Харден набирает в среднем 22,7 очка, 8 подборов и 10 передач в этом сезоне.
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