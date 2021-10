Харден поднялся на 4-е место по реализованным трехочковым в лиге

Джеймс Харден / фото - nba.com

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден поднялся на 4-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым за карьеру.

Congrats to @JHarden13 of the @BrooklynNets for moving up to 4th on the all-time THREES MADE list! #KiaTipOff21 pic.twitter.com/NEzx1W9Us6