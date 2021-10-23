Харден поднялся на 4-е место по реализованным трехочковым в лиге

Защитник «Нетс» реализовал 3 дальних броска в матче с «Филадельфией»

Джеймс Харден / фото - nba.com

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден поднялся на 4-е место в истории НБА по реализованным 3-очковым за карьеру.

Congrats to @JHarden13 of the @BrooklynNets for moving up to 4th on the all-time THREES MADE list! #KiaTipOff21 pic.twitter.com/NEzx1W9Us6 — NBA (@NBA) October 23, 2021

В матче с «Филадельфией» (114:109) Харден реализовал 3 дальних броска, что позволило ему добраться до отметки в 2451 и подвинуть с 4-й строчки завершившего выступления Кайла Корвера.

Харден является одним из трех действующих игроков лиги, которые входят в Топ-10 по реализованным 3-очковым. Помимо него в списке Стефен Карри и Дэмиан Лиллард.

«Бруклин» потратит более полумиллиарда долларов на три суперзвезды.