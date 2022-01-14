«Харьковские Соколы» одержали уверенную победу над «Мавпами»

Самым результативным игроком матча стал бигмэн хозяев

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Харьковские Соколы» на домашнем паркете обыграли с «Черкасских Мавп» со счетом 90:75.

Первая половина матча была равной. Хозяева ушли на перерыв с минимальным преимуществом. Третья четверть также не внесла ясности в противостояние и победитель матча определялся в заключительном отрезке. И в четвертой четверти «Соколы» совершили рывок, которого оказалось достаточно для уверенной победы над «Мавпами».

Самым результативным игроком матча стал бигмэн «Соколов» Зечевич, который отметился 31 пунктом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Харьковские Соколы» – «Черкасские Мавпы» – 90:75 (22:23, 25:22, 22:20, 21:10)