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«Харьковские Соколы» подписали американского защитника

Траймен Изабел поможет команде Плеханова
Баскетбол НБА
23 июля 22:02
«Харьковские Соколы» подписали американского защитника
Траймен Изабел / фото - "Сент-Луис"

Американский защитник Траймен Изабел подписал контракт с «Харьковскими Соколами».

В студенческой карьере баскетболист играл за колледжи Миссури, Дрекселя и Сент-Луиса. Лучшими индивидуальными показателями отличился в игре за Дрексель в сезоне 2017/18 – 21 очко, 7,5 подбора и 3,4 передачи в среде за игру. В следующем сезоне, перейдя к Сент Луиса, Изабелл стал MVP Атлантического конференции NCAA. В 2019 безуспешно попробовал себя на драфте NBA.

Прошлый сезон Траймен провел в Хорватии. В составе «Дубравы» американец в среднем за игру набирал 18,5 очка, 3 подбора, 5 передач и 1,5 перехвата.

Недавно состав команды Валерия Плеханова пополнил экс-форвард сборной Украины.

Антон Кривенко
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