«Харьковские Соколы» подписали лучшего игрока чемпионата Грузии

Дэвис-младший также был лучшим в чемпионате Ирландии

Майк Дэвис-младший / Фото: Харьковские Соколы

«Харьковские Соколы» подписали контракт с 25-летним американцем Майком Дэвисом-младшим (193 см, 86 кг).



Воспитанник университета Queens в сезоне 2018/2019 годов дебютировал в Европе, играя в Ирландии за «Белфаст Стар», где стал финалистом чемпионата, и лучшим игроком лиги.

Дэвис в среднем набирал за матч по 29,4 очка, делал 5,5 подбора и 1,9 перехватов с процентом реализации трехочковых 46,6%.

Затем Дэвис играл за грузинский «Кактус», где провел всего 5 матчей и вернулся в США.

В сезоне 2020-2021 Дэвис подписал контракт с грузинским «Рустави», с которым стал чемпионом Грузии, Майк стал MVP грузинской Суперлиги и лучшим игроком финальной серии. За 26 матчей Майк набирал в среднем за игру 19,1 очка, 8 подборов, 4,7 ассистов и 2,7 перехватов.

Напомним, ранее «Харьковские Соколы» подписали контракт с разыгрывающим «Тернополя».