Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Харьковские Соколы» подписали лучшего игрока чемпионата Грузии

Дэвис-младший также был лучшим в чемпионате Ирландии
Баскетбол Суперлига
22 июля 13:42
«Харьковские Соколы» подписали лучшего игрока чемпионата Грузии
Майк Дэвис-младший / Фото: Харьковские Соколы

«Харьковские Соколы» подписали контракт с 25-летним американцем Майком Дэвисом-младшим (193 см, 86 кг).

Воспитанник университета Queens в сезоне 2018/2019 годов дебютировал в Европе, играя в Ирландии за «Белфаст Стар», где стал финалистом чемпионата, и лучшим игроком лиги.

Дэвис в среднем набирал за матч по 29,4 очка, делал 5,5 подбора и 1,9 перехватов с процентом реализации трехочковых 46,6%.

Затем Дэвис играл за грузинский «Кактус», где провел всего 5 матчей и вернулся в США.

В сезоне 2020-2021 Дэвис подписал контракт с грузинским «Рустави», с которым стал чемпионом Грузии, Майк стал MVP грузинской Суперлиги и лучшим игроком финальной серии. За 26 матчей Майк набирал в среднем за игру 19,1 очка, 8 подборов, 4,7 ассистов и 2,7 перехватов.

Напомним, ранее «Харьковские Соколы» подписали контракт с разыгрывающим «Тернополя».

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Харьковские Соколы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Харьковские Соколы» подписали контракт с опытным разыгрывающим из «Тернополя»
«Харьковские Соколы» подписали контракт с опытным разыгрывающим из «Тернополя»
Баскетбол Суперлига
20 июля 15:05
«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины
«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины
Баскетбол Суперлига
19 июля 12:02
«Харьковские Соколы» продлили сотрудничество с еще одним украинским форвардом
«Харьковские Соколы» продлили сотрудничество с еще одним украинским форвардом
Баскетбол Суперлига
16 июля 13:35
Форвард «Харьковских Соколов» останется в клубе
Форвард «Харьковских Соколов» останется в клубе
Баскетбол Суперлига
15 июля 17:38
Официально. Плеханов возглавил «Харьковских Соколов»
Официально. Плеханов возглавил «Харьковских Соколов»
Баскетбол Суперлига
1 июля 20:40

Новости: Баскетбол

Инвестор «Кривбасса»: «У клуба амбициозные цели, мы стремимся однажды выиграть чемпионат»
Инвестор «Кривбасса»: «У клуба амбициозные цели, мы стремимся однажды выиграть чемпионат»
Суперлига
13:48
Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»
Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»
НБА
22 июля 22:50
Леброн Джеймс - первый долларовый миллиардер в НБА
Леброн Джеймс - первый долларовый миллиардер в НБА
НБА
22 июля 22:25
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
НБА
22 июля 22:20
«Атланта» сделала квалификационное предложение Коллинзу
«Атланта» сделала квалификационное предложение Коллинзу
НБА
22 июля 21:40
Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего
Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего
НБА
22 июля 18:00
Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
НБА
22 июля 16:40
«Лейкерс» обсуждали вариант с приобретением Уэстбрука
«Лейкерс» обсуждали вариант с приобретением Уэстбрука
НБА
22 июля 15:40
Официально. В Суперлигу добавится 12-я команда
Официально. В Суперлигу добавится 12-я команда
Суперлига
22 июля 15:30
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Все новости