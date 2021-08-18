«Харьковские Соколы» продлили контракт с американским легионером

Деджуан Графф провел за харьковчан весь прошлый сезон

Деджуан Граф / фото - ФБУ

Американский разыгрывающий Деджуан Графф возвращается в «Харьковские Соколы». 28-летний легионер провел за харьковчан весь прошлый сезон. Его показатели за 29 матчей регулярного сезона Суперлиги в среднем за игру составили 13,0 очка, 4,6 передачи и 3,4 подбора.

По количеству передач в среднем за игру Деджуан вошел в топ-10 игроков Суперлиги, а по очкам он занял 17-е место.

До «Харьковских Соколов» американец выступал за такие европейские клубы как «Алкар» (Хорватия) и «Кирхайм Найтс» (Германия).

Украинский форвард Александр Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами».