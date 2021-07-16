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«Харьковские Соколы» продлили сотрудничество с еще одним украинским форвардом

В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
13:35
«Харьковские Соколы» продлили сотрудничество с еще одним украинским форвардом
Владимир Шевченко / Фото - ФБУ
«Харьковские Соколы» сообщили о продлении контракта с украинским форвардом Владимиром Шевченко. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

В минувшем сезоне Шевченко сыграл за «Соколов» 28 поединков в Суперлиге. Набирал в среднем 10 очков, 3,8 подбора, 1,1 передачи.

Большую часть профессиональной карьеры Владимир провел в «Днепре». Последний сезон (2017/2018), который Шевченко провел в домашней команде, он играл в среднем почти 17 минут за матч, набирая 6,5 и 5,3 подбора. ⠀

Сезон-2018/19 форвард начал в чемпионате Литвы в клубе «Невежис», однако уже в январе вернулся в Украину, где подписал контракт с «Запорожьем». Следующие полтора сезона он провел под руководством нынешнего главного тренера харьковчан Валерия Плеханова.

В сезоне 2019/2020 в составе «Запорожья» Шевченко в среднем провел на паркете почти 26 минут, получая 10,6 очка и 5 подборов.

Накануне руководство «Харьковских Соколов» приняло решение продлить контракт с украинским нападающим Ильей Немцу.
Владимир Кириченко
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Теги

Харьковские Соколы Владимир Шевченко Валерий Плеханов

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