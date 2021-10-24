«Харьковские Соколы» одержали победу над «Кривбассом»
«Харьковские Соколы» выиграли второй матч за неделю, обыграв «Николаев»
Самым результативным игроком встречи стал Майк Дэвис
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Николаев» дома уступил «Харьковским Соколам» со счетом 71:82.
Команда из Харькова уверенно доминировала на протяжении первой половины матча, чего полностью хватило гостям, чтобы завершить матч уверенной победой.
Самым результативным игроком встречи стал Майк Дэвис, набравший 19 очков.
«Николаев» – «Харьковские Соколы» 71:82 (19:23, 15:22, 23:23, 14:14)
В другом матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Одесса» на своей площадке обыграла «Запорожье».
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