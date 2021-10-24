«Одесса» вырвала победу у «Запорожья»

Исход встречи решил трехочковый Дениса Носкова

Фото: ФБУ

«Одесса» на своей площадке обыграла «Запорожье» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Встреча получилась очень близкой и нерезультативной. Большую часть матча гости вели в счете, однако заключительную четверть «Одесса» провела лучше и сумела вырвать победу.

Ключевым в матче стал трехочковый бросок Дениса Носкова за 25 секунд до окончания встречи.

Самым результативным игроком поединка стал Лейманис, набравший 20 очков. У «Запорожья» 16 баллов на свой счет записал Джозеф.

Таким образом, «Одесса» сумела прервать серию их трех поражений. «Запорожье» же уступило во втором матче кряду.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Одесса» – «Запорожье» 68:67 (17:24, 11:13, 23:11, 17:9)

«Одесса»: Лейманис 20 Агафонов 10 Келлисон 12 + 9 подборов + 5 передач, Фицпатрик 6 + 8 подборов, Носков 13 - старт; Ткачук 3, Балабан 2, Новиков 2, Лаурис, Шероховатый

«Запорожье»: Джозеф 16 Максвелл 10 + 7 подборов, Фрэнсис 8, Сизов 6 + 6 подборов, Морозов 7 - старт; Удрас 11 Михеев 7, Соколенко 2, Титов

