«Харьковских Соколов» могут наказать техническим поражением в Кубке Украины

Харьковчане нарушили лимит на легионеров в матче с «Химиком»

В матче 1/8 Кубка Украины с «Химиком» «Харьковские Соколы» нарушили лимит на легионеров.



Согласно регламенту, на площадке одновременно может быть не более 4-х легионеров. Но во второй четверти матча «Харьковских Соколов» и «Химика» у хозяев в течение 10 секунд на площадке находилось 5 легионеров – Магони, Зечевич, Дэвис, Симмонс и Граф.

Ранее подобные прецеденты завершались для нарушителей техническим поражением. В сезоне 2019/2020 те же «Харьковские Соколы» за нарушение лимита в 1/16 Кубка Украины с «Политехником» были наказаны техническим поражением 0:20 – и вылетели.

Напомним, «Харьковские Соколы» выиграли у южненского «Химика» со счетом 78:64.