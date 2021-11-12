«Химик» едва не упустил победу над «Тернополем»

Южненцы вели «+14», но в какой-то момент преимущество сократилось всего до 1 очка

Фото: ФБУ

«Химик» на своей площадке выиграл у «Тернополя» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

В начале четвертой четверти хозяева вели «+14» очков, однако умудрились позволить гостям сократить отставание до 1 очка. В концовке встречи трехочковый забросил Мироненко, сделав для «Химика» «+4» за полторы минуты до конца матча.

Игроки «Тернополя» запаниковали и начали мазать даже с линии штрафных. Как итог – не состоявшийся камбэк.

Таким образом, «Химик» добыл вторую победу кряду. Самым результативным игроком матча стал Кристиан Джонс, принесший южненцам 24 балла. У «Тернополя» 19 очков на счету Доминикаса Домаркаса.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик» – «Тернополь» 63:57 (13:14, 17:10, 20:14, 13:19)

«Химик»: Джонс 24о + 9пд, Моррис 4, Спенсер 3, Сорочан, Ковляр – старт; Эдвин 11о+5пд, Мироненко 10, Казак 7о+5пд, Антипов 4о+10пд.

«Тернополь»: Долежи 9о + 6пд, Луценко 9о + 5пд, Фурстингер 7о + 5пд, Дашич 4о + 10пд + 7пр, Бояркин 2 – старт; Домаркас 19, Луна 4, Сандул 3, Шиманский.