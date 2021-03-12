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«Химик» обыграл «Николаев», прервав пятиматчевую серию поражений

Подопечные Берестнева же проигрывают 10-й матч кряду

Баскетбол Суперлига
12 марта 2021г. 20:34
«Химик» обыграл «Николаев», прервав пятиматчевую серию поражений
Химик - Николаев / фото - ФБУ

БК «Химик» обыграл «Николаев» в матче 28-го тура Суперлиги. Поединок завершился со счетом 70:62.

Самым результативным игроком матча стал американский легионер «Химика» Тайрелл Нельсон. На его счету дабл-дабл (17 очков, 11 подборов и 1 передача).

В таблице «Химик» идет на 6-м месте и победа в этом матче прервала 5-матчевую серию поражений. У «Николаева» же дела не такие радужные. Подопечные Валентина Берестнева терпят поражение в 10-м матче кряду и занимают последнюю строчку таблицы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

28-й тур

«Химик» – «Николаев» 70:62 (15:17, 23:13, 10:22, 22:10)

«Химик»: Нельсон 17 + 11 подборов, Войналович 14 + 7 пподборов + 2 блок-шота, Зотов 12 + 4 передачи, Антипов 10 + 8 подборов, Марченко 8 – старт, Салливан 6 + 7 подборов, Мироненко 3, Рябчук 0 + 5 передач.

«Николаев»: Конате 12 + 8 подборов, Гудвин 11 + 11 подборов, Колтер 11 + 4 передачи, Приймак 9 + 5 подборов, Дубоненко 2 – старт, Едриан 12, Едж 4, Хохоник 1, Заплотинський 0.

Напомним, в предыдущем матче «Химик» проиграл «Соколам».

Михаил Рыбак

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Химик (баскетбол) Николаев

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