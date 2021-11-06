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«Химик» прервал серию поражений, выиграв у «Одессы»

Южненцы сумели победить, несмотря на неудачное начало матча
Баскетбол Суперлига
17:50
«Химик» прервал серию поражений, выиграв у «Одессы»
Фото: ФБУ

«Химик» на выезде обыграла «Одессу» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

По ходу первой четверти команда Виталия Степановского проигрывала «-13», однако довольно быстро сумела догнать соперника. Начиная с середины второй десятиминутки уже «Химик» начал постепенно наращивать преимущество, которое к концу встречи составило 14 баллов.

Самым результативны игроком матча стал Чарльз Келлисон из «Одессы», набравший 24 очка. У «Химика» 21 балл на свой счет записал Деон Эдвин.

Таким образом, «Химик» прервал серию из трех поражений. «Одесса» же продолжает чередовать удачные матчи с неудачными.

Отметим также, что из-за коронавируса в заявке «Одессы» на матч было только восемь игроков.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Одесса – «Химик» 58:72 (17:9, 16:25, 11:22, 14:16)

«Одесса»: Келлисон 21, Агафонов 13о +7пд, Фицпатрик 6о+10пд, Лейманис 5, Носков 5о+9пд – старт, Марченко 5, Шершавый

«Химик»: Ковляр 14, Антипов 10о + 9пд, Спенсер 9о + 5пд, Моррис 6о + 7пд, Рябчук 3 – старт; Эдвин 19о+5пд, Казак 9, Мироненко 2, Завадский

Сергей Остапенко
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Теги

БК «Одесса» Химик (баскетбол)

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