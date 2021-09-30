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матч-центр : Баскетбол
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«Химик» в гостях разгромил «Черкасские Мавпы»

Самым результативным игроком матча стал американский легионер южненцев Спенсер
Баскетбол Суперлига
30 сентября 20:38
«Химик» в гостях разгромил «Черкасские Мавпы»
«Черкасские Мавпы» – «Химик» / Фото - Facebook
В Черкассах завершился матч 3-го тура украинской Суперлиги, в котором местная команда «Черкасские Мавпы» принимала южненский «Химик». Встреча завершилась со счетом 63:89 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками матча у победителей стали Делано Спенсер (28 очков) и Кристиан Джонс (16 очков, 8 подборов).
Суперлига. 2-й тур

«Черкасские Мавпы» – «Химик» 63:89 (16:25, 17:21, 14:18, 16:25)

«Черкасские Мавпы» свой следующий поединок сыграют 2 октября дома против «Одессы». «Химик» в тот же день приедет в гости к столичному «Будивельника».
 
Владимир Кириченко
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Черкасские Мавпы Химик (баскетбол)

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