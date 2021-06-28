Холопов: «Сейчас сборная выглядит сильнее, чем на Олимпийской квалификации»

Тренер женской сборной по баскетболу 3х3 - о выходе команды в финал чемпионата Европы



Владимир Холопов / фото - ФБУ

Главный тренер женской сборной по баскетболу 3х3 Владимир Холопов прокомментировал выход сборной в финальную часть чемпионата Европы.

– Мы выдали довольно сильный турнир. Девушки выглядели действительно убедительно. За результатом стоит серия важных составляющих.

Я очень доволен подготовкой к квалификации, физическому состоянию девушек и содержанием нашей игры. Все это вылилось в результат и мы одержали три победы.

– Сложилось такое впечатление, что если бы сначала сборная играла квалификацию к чемпионату Европы, а после Олимпийскую, то были бы неплохие шансы поехать на Олимпиаду.

– Честно скажу, что у меня такое же впечатление, но соперниками на Олимпийской квалификации были лучшие страны мира.

Сейчас наша сборная выглядит значительно сильнее, чем на Олимпийской квалификации. Здесь можно говорить о подготовке, о невозможности весной сыграть большое количество подготовительных матчей на воздухе, но это спорт.

Сейчас мы квалифицировались на чемпионат Европы, но не поедем на Олимпиаду. На этих турнирах мы показали разный по качеству баскетбол.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 10 по 12 сентября в Париже.