«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA

Всего в состязаниях примут участие 33 клуба

Кубок Европы / фото - ФБУ

FIBA огласила систему розыгрыша следующего Кубка Европы.

В турнире примут участие 33 команды. 14 клубов получили место напрямую в групповой этап, 4 клуба поборются в квалификационном турнире за место в основе, еще 14 клубов смогут присоединиться к турниру в случае неудачи в отборе в Лигу чемпионов.

Столичный «Киев-Баскет» получил автоматическое место в групповом этапе, а «Днепр» будет стартовать в квалификации. Возможными соперниками днепрян будут: «Седеак» (Венгрия), «Сопот» (Польша), «Суонси» (Австрия), «Пярну» (Эстония), «Вена» (Австрия), «Куманово» (Македония), «Скопье» (Македония).

Все участники Кубка Европы:

«Антверпен» (Бельгия)

«Рилска Спортист» (Болгария)

«Сарагоса» (Испания)

«Крайльсхайм» (Германия)

«Ионикос» (Греция)

«Сольнок» (Венгрия)

«Хапоэль» (Гелвуе, Израиль)

«Реджиана» (Италия)

«Ден Босх» (Нидерланды)

«Легия» (Польша)

«Орадя» (Румыния)

«Автодор» (Россия)

«Бахчешехир» (Турция)

«Киев-Баскет» (Украина)

Недавно стало известно, как «Прометей» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.