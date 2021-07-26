«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
FIBA огласила систему розыгрыша следующего Кубка Европы.
В турнире примут участие 33 команды. 14 клубов получили место напрямую в групповой этап, 4 клуба поборются в квалификационном турнире за место в основе, еще 14 клубов смогут присоединиться к турниру в случае неудачи в отборе в Лигу чемпионов.
Столичный «Киев-Баскет» получил автоматическое место в групповом этапе, а «Днепр» будет стартовать в квалификации. Возможными соперниками днепрян будут: «Седеак» (Венгрия), «Сопот» (Польша), «Суонси» (Австрия), «Пярну» (Эстония), «Вена» (Австрия), «Куманово» (Македония), «Скопье» (Македония).
Все участники Кубка Европы:
«Антверпен» (Бельгия)
«Рилска Спортист» (Болгария)
«Сарагоса» (Испания)
«Крайльсхайм» (Германия)
«Ионикос» (Греция)
«Сольнок» (Венгрия)
«Хапоэль» (Гелвуе, Израиль)
«Реджиана» (Италия)
«Ден Босх» (Нидерланды)
«Легия» (Польша)
«Орадя» (Румыния)
«Автодор» (Россия)
«Бахчешехир» (Турция)
«Киев-Баскет» (Украина)
Недавно стало известно, как «Прометей» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
Комментарии 0