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«Киев-Баскет» на домашнем паркете обыграл «Днепр»

Киевляне добыли четвертую победу в сезоне
Баскетбол Суперлига
10 октября 18:15
«Киев-Баскет» на домашнем паркете обыграл «Днепр»
Фото: ФБУ

Сегодня, 10 октября, в матче регулярного сезона Суперлиги «Киев-Баскет» в домашних стенах принимал «Днепр». Столичный клуб обыграл гостей со счетом 78:73.

Самым результативным игроком встречи стал представитель «Днепра» Купер, набравший 30 очков, 10 подборов и 5 передач за 35 минут игрового времени. У киевлян стоит отметить Гаррета, который отличился 17 пунктами, 8 передачами и 8 подборами.

Таким образом, Киевляне добыли 4-ю победу в сезоне и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице.

Рене Тер Велде
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Теги

Киев-Баскет Днепр (баскетбол)

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