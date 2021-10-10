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«Киев-Баскет» на домашнем паркете обыграл «Днепр»
Киевляне добыли четвертую победу в сезоне
Фото: ФБУ
Сегодня, 10 октября, в матче регулярного сезона Суперлиги «Киев-Баскет» в домашних стенах принимал «Днепр». Столичный клуб обыграл гостей со счетом 78:73.
Самым результативным игроком встречи стал представитель «Днепра» Купер, набравший 30 очков, 10 подборов и 5 передач за 35 минут игрового времени. У киевлян стоит отметить Гаррета, который отличился 17 пунктами, 8 передачами и 8 подборами.
Таким образом, Киевляне добыли 4-ю победу в сезоне и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице.
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