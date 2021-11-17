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02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
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«Киев-Баскет» разгромил «Рилски» и вышел во второй этап Кубка Европы FIBA

Команда Айнарса Багатскиса заняла первое место в группе
Баскетбол Еврокубки
20:36
«Киев-Баскет» разгромил «Рилски» и вышел во второй этап Кубка Европы FIBA
Фото: FIBA

«Киев-Баскет» разгромил болгарский «Рилски» в заключительном матче группового этапа Кубка Европы FIBA и вышел во второй этап турнира.

Команда Айнарса Багатскиса захватила очковое преимущество в самом начале встречи и в ходе матча его наращивала. Уже к середине третьей четверти победитель поединка был понятен.

Самым результативным игроком «Киев-Баскета» стал Бернард Томпсон, который набрал 28 очков, при рейтинге эффективности +29.

Таким образом, «Киев-Баскет» вышел в следующий раунд турнира с первого места в группе.

Кубок Европы FIBA. Групповой этап. 6-й тур:

«Киев-Баскет» (Украина) – «Рилски» (Болгария) 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

«Киев-Баскет»: Кеффи 9, Вашингтон 8+6 подборов, Вудсон 5+6 подборов, Скапинцев 7+6 подборов, Войналович 11 – старт; Томпсон 28+5 подборов, Гарретт 7+7 подборов, Тыртишник 6, Сидорук 3, Аникиенко 0, Иванов 0

Сергей Остапенко
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