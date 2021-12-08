Кубок Европы FIBA. «Киев-Баскет» — «Антверп». Видео трансляция
«Киев-Баскет» стартовал с победы во втором групповом этапе Кубка Европы
Киевляне обыграли бельгийский «Антверпен»
«Киев-Баскет» победил «Антверпен» / фото - FIBA
В среду, 8-го декабря, «Киев-Баскет» победил бельгийский «Антверпен» в первом матче второго группового этапа Кубка Европы FIBA. Поединок завершился со счетом 90:82.
Самым результативным игроком встречи стал Эйвери Вудсон, набравший 20 очков, 3 подбора и 2 передачи, при 3-х фолах. У противников отметился защитник Маркел Браун (17 очков, 2 подбора, 4 передачи и 2 перехвата, при 2-х фолах).
В группе J «Киев-Баскет» занимает первую строчку с двумя очками в активе.
Кубок Европы FIBA. Второй групповой этап
Группа J. 1-й тур
«Киев-Баскет» – «Антверпен» 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)
Напомним, в параллельном матче Лиги чемпионов «Прометей» победил «Сассари».
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