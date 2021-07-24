«Кливленд» выставил квалификационное предложение Аллену

Центровой будет ограничено свободным агентом

Джарретт Аллен / фото - AP

«Кливленд» выставил квалификационное предложение центровому Джарретту Аллену (23 года, 211 см). Игрок будет ограниченно свободным агентом.

23-летний центровой пришел в «Кавальерс» из «Нетс» в январе этого года в результате громкого обмена с участием Джеймса Хардена.

В 51 матче за свою новую команду Аллен набирал в среднем 13,2 очка, 9,9 подбора и 1,4 блок-шота.

В «Кливленде» 88% игроков хотят обмена.