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Кольченко после возвращения в Мавпы: «По итогам сезона хочу примерять награды высшего уровня»

Атакующий защитник рассказал, почему ушел из «Тернополя»
Баскетбол Суперлига
13:24
Кольченко после возвращения в Мавпы: «По итогам сезона хочу примерять награды высшего уровня»
Александр Кольченко / Фото: пресс-служба клуба

Атакующий защитник «Черкасских Мавп» Александр Кольченко рассказал о целях на сезон, а также поведал о причинах своего ухода из «Тернополя»:

«В Черкассы рад вернуться. В этом городе за 4 сезона, что я выступал за клуб, я встретил очень много хороших людей, с многими поддерживаю связь и дружу. В новом сезоне перед собой ставлю задачу выигрывать в каждом отдельном матче, показывать свой лучший баскетбол и по итогу сезона примерять награды высшего уровня.

Прошлый сезон пролетел довольно быстро, и запомнился множеством ярких моментов. Если говорить в целом, то жить и играть за клуб из Тернополя мне понравилось. Как для новичка элитного дивизиона, клуб справился со своей задачей более чем профессионально. Все было на хорошем уровне. Спасибо за это руководству и менеджменту.

Как в любом коллективе, всегда бывают эмоциональные взлеты и падения. Нам удалось ровно в этом плане пройти дистанцию. Что касаемо рабочего процесса, то тут вообще было без вопросов. По поводу продления контракта, придерживаюсь такого мнения, что всегда нужно вовремя уйти и что-то поменять».


В сезоне 2017/18 Кольченко помог «Мавпам» выиграть чемпионство, а сам был признан MVP турнира.

Ранее «Мавпы» вернули еще одного экс-игрока, который помог им выиграть Суперлигу.

Источник: isport.ua Сергей Остапенко
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Александр Кольченко

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