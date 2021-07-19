Кольченко после возвращения в Мавпы: «По итогам сезона хочу примерять награды высшего уровня»

Александр Кольченко / Фото: пресс-служба клуба

Атакующий защитник «Черкасских Мавп» Александр Кольченко рассказал о целях на сезон, а также поведал о причинах своего ухода из «Тернополя»:

Прошлый сезон пролетел довольно быстро, и запомнился множеством ярких моментов. Если говорить в целом, то жить и играть за клуб из Тернополя мне понравилось. Как для новичка элитного дивизиона, клуб справился со своей задачей более чем профессионально. Все было на хорошем уровне. Спасибо за это руководству и менеджменту.

Как в любом коллективе, всегда бывают эмоциональные взлеты и падения. Нам удалось ровно в этом плане пройти дистанцию. Что касаемо рабочего процесса, то тут вообще было без вопросов. По поводу продления контракта, придерживаюсь такого мнения, что всегда нужно вовремя уйти и что-то поменять».