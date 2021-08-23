«Киев-Баскет» и «Днепр» узнали соперников по Кубку Европы FIBA
Коломойский определился с местом продолжения карьеры
Защитник следующий сезон проведет в чемпионате Хорватии
Грегори Коломойский / Фото: facebook.com/bc.dnipro/
Защитник Грегори Коломойский следующий сезон проведет заграницей.
Новым клубом Коломойского станет «Соник-Пунтамика», выступающем в элитном дивизионе чемпионата Хорватии. Контракт защитника рассчитан на один год.
В прошлом сезоне «Соник-Пунтамика» стал пятым в чемпионате Хорватии, проиграв в четвертьфинале плей-офф «Горице» со счетом 0:2.
Коломойский с 2019 года защищал цвета «Днепра». С днепрянами Грегори стал чемпионом Украины в 2020 году.
Напомним, что стали известны соперники «Днепра» в Кубке Европы FIBA.
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