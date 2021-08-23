Коломойский определился с местом продолжения карьеры

Защитник следующий сезон проведет в чемпионате Хорватии

Грегори Коломойский / Фото: facebook.com/bc.dnipro/

Защитник Грегори Коломойский следующий сезон проведет заграницей.



Новым клубом Коломойского станет «Соник-Пунтамика», выступающем в элитном дивизионе чемпионата Хорватии. Контракт защитника рассчитан на один год.

В прошлом сезоне «Соник-Пунтамика» стал пятым в чемпионате Хорватии, проиграв в четвертьфинале плей-офф «Горице» со счетом 0:2.

Коломойский с 2019 года защищал цвета «Днепра». С днепрянами Грегори стал чемпионом Украины в 2020 году.

Напомним, что стали известны соперники «Днепра» в Кубке Европы FIBA.