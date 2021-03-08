Коренюк – игрок недели в Суперлиге

На сайте ФБУ опубликовали символическую сборную тура и лучшего игрока.

Сборная тура:

Ди Джей Купер («Днепр», 2 матча) – 7.0 очка, 10.5 передач, 4.0 подбора (РЕ 18.5);

Стивен Буртт («Будивельник», 1 матч) – 13.0 очка, 16 передач (РЕ 27);

Вячеслав Петров («Прометей», 2 матча) – 17.0 очка, 13.0 подбора, 4.5 передачи (РЭ 23.0);

Джервон Прессли («Харьковские Соколы», 2 матча) – 23.0 очка, 7.5 подбора (РЕ 24.0);

Владислав Коренюк («Киев-Баскет», 2 матча) – 18.5 очка, 6.0 подбора, 1.5 блок-шота (РЕ 22.0).

Лучшим игроком тура признан центровой «Киев-Баскета» Владислав Коренюк, помогший который был одним из лучших в составе своей одолеть «Прометей» (72:61) и «Запорожье» (89:88).

Коренюк в матче против с «Прометея» набрал 16 очков (8/10 двухочковых), сделал 6 подборов (2 в нападении) и 2 блок-шота (РЕ 21), а во встрече с «Запорожьем» у него 21 очко (8/12 двухочковых, 5/6 штрафных), 6 подборов (2 в нападении) и 1 блок-шот (РЕ 23).