Журавлев: «Кравцов должен быть таким всегда»
Кравцов: «Первый фактор решения вернуться в Украину – неопределенность из-за карантина»
Центровой «Днепра» отметил амбиции своей команды
Вячеслав Кравцов / Фото - ФБУЦентровой «Днепра» Вячеслав Кравцов поведал, почему вновь решил поиграть в Украине после выступлений за рубежом.
«Было много факторов, выделю три решающих. Первый – неопределенность из-за карантина. Какие-то чемпионаты отменяли, некоторые переносили, никто не понимал, как будет проходить следующий баскетбольный сезон. Второй – «Днепр». Солидная украинская команда с хорошим бюджетом и амбициями. Третий – летом забеременела жена, и мы решили, что не можем кататься с ребенком по миру, когда не знаешь, какая будет ситуация дальше».
Напомним, Кравцов выступал в НБА, Турции, России, Китае, Испании и Японии.
Накануне «Прометей» уверенно обыграл «Запорожье» во втором матче финального раунда плей-офф Суперлиги.
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